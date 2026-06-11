Politiche giovanili, dalla Regione oltre 2,8 milioni a sostegno di iniziative territoriali

11/06/2026 15:25:00

La Regione Siciliana punta sui giovani con un nuovo bando da oltre 2,8 milioni di euro destinato a sostenere iniziative territoriali e percorsi di innovazione sociale. L'assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato l'avviso "Iniziative territoriali e reti di collaborazione", finanziato attraverso il Fondo nazionale per le politiche giovanili 2025-2026.

Le risorse, pari a 2,819 milioni di euro, serviranno a promuovere progetti rivolti a ragazzi e giovani tra i 14 e i 35 anni, con l'obiettivo di favorire inclusione sociale, partecipazione attiva, formazione, occupazione e sviluppo sostenibile.

L'assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano, ha sottolineato come l'iniziativa rappresenti un investimento concreto sulle nuove generazioni, valorizzandone capacità e progettualità e rafforzando il ruolo delle Consulte giovanili nei processi decisionali locali.

Potranno partecipare associazioni giovanili senza scopo di lucro, anche in partenariato con enti locali, scuole e realtà del Terzo settore. Tra gli ambiti finanziabili figurano imprenditorialità giovanile, sostenibilità ambientale, partecipazione civica, volontariato, cultura, sport e innovazione sociale.

I progetti dovranno coinvolgere studenti e lavoratori residenti in Sicilia e potranno prevedere attività come laboratori di cittadinanza attiva, percorsi di orientamento al lavoro, supporto alla nascita di startup, iniziative di inclusione sociale, educazione ambientale e promozione del benessere giovanile.

Le domande dovranno essere presentate entro l'8 luglio secondo le modalità indicate nel bando pubblicato dalla Regione.

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Strade rurali, pubblicate le graduatorie del bando da 65 milioni: fondi per viabilità e sicurezza

Via libera alle graduatorie provvisorie del bando regionale destinato al miglioramento della viabilità rurale. L'assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana ha pubblicato gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse ai contributi previsti dall'intervento, che dispone di una dotazione complessiva di 65 milioni di euro.

Le risorse serviranno a finanziare opere di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strade a servizio delle aziende agricole e delle aree rurali dell'Isola.

Secondo l'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino, l'obiettivo è rafforzare le infrastrutture al servizio delle imprese agricole e delle comunità locali, rendendo più attrattivi i territori rurali e contribuendo a contrastare il fenomeno dello spopolamento.

I contributi potranno coprire anche la realizzazione di opere complementari, come piazzole di sosta e attraversamenti destinati alla fauna selvatica. L'intervento rientra nell'azione "SRD07 – Azione 1" del Complemento per lo sviluppo rurale della Sicilia collegato al Piano strategico della Pac 2023-2027.

Con la pubblicazione delle graduatorie prende forma una delle principali misure regionali dedicate al potenziamento della rete viaria nelle campagne siciliane, considerata strategica per la competitività del comparto agricolo.

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Regione Siciliana, al via le prove scritte per 322 nuovi funzionari

Prosegue il piano di rafforzamento dell'organico della Regione Siciliana. Sono stati pubblicati sul portale InPA i calendari delle prove scritte relative a sette procedure concorsuali che porteranno all'assunzione di 322 nuovi funzionari in diversi settori dell'amministrazione regionale.

Le selezioni si svolgeranno tra il 25 giugno e il 3 luglio nelle sedi individuate a Palermo e Catania e riguarderanno profili tecnici, amministrativi e specialistici.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha evidenziato come il programma di assunzioni rappresenti un passaggio fondamentale per il ricambio generazionale e per il rafforzamento degli uffici regionali, dopo anni di limitazioni al turn over. Secondo le previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione, entro il 2028 potranno essere reclutati oltre 2.400 nuovi dipendenti, che si aggiungeranno ai circa 1.300 già assunti dall'inizio della legislatura.

Per l'assessore alla Funzione pubblica, Elisa Ingala, le nuove assunzioni consentiranno di inserire professionalità qualificate in settori strategici, dai beni culturali alla sicurezza sul lavoro, fino al potenziamento dei Centri per l'impiego.

Le prime prove riguarderanno il concorso per 60 funzionari tecnici della Regione. A seguire si svolgeranno le selezioni per 200 funzionari destinati ai Centri per l'impiego e quelle per 52 funzionari da assegnare agli uffici dell'Ispettorato territoriale del lavoro. In programma anche il concorso per l'assunzione di 10 archeologi da destinare al settore dei beni culturali.

Le prove si terranno tra i Cantieri culturali della Zisa e il padiglione Zac di Palermo, oltre che presso Sicilia Fiera di Misterbianco, in provincia di Catania, per i candidati provenienti dalle altre province dell'Isola e dal resto d'Italia.



