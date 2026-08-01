Sicilia, dalla Regione 500 mila euro ai centri antiviolenza e una nuova mappa per prevenire le frane

01/08/2026 16:00:00

Sostegno ai centri antiviolenza, un nuovo strumento per prevenire il dissesto idrogeologico e una nomina al vertice del dipartimento Pesca mediterranea. Sono i principali provvedimenti approvati dal governo regionale siciliano nelle ultime ore.

Mezzo milione per centri antiviolenza e case rifugio

La Regione Siciliana ha stanziato 500 mila euro come prima tranche di finanziamenti per il 2026 destinati ai centri antiviolenza, alle case di accoglienza a indirizzo segreto e alle strutture di ospitalità in emergenza.

Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato l'avviso per la concessione dei contributi, destinati a coprire le spese di gestione sostenute tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2026.

Ogni centro o casa di accoglienza potrà ottenere un contributo massimo di 20 mila euro, nei limiti delle risorse disponibili.

«Con questo provvedimento assicuriamo un sostegno concreto a strutture che rappresentano un punto di riferimento essenziale per le donne vittime di violenza e per i loro figli», afferma l'assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano. «Si tratta di servizi che svolgono una funzione sociale di straordinaria importanza e che devono poter operare con continuità e stabilità. Il governo Schifani continua a investire nel rafforzamento della rete territoriale di contrasto alla violenza di genere».

Le domande potranno essere presentate dal 1° al 30 settembre dagli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) con almeno cinque anni di esperienza nel contrasto alla violenza sulle donne.

Arriva la nuova cartografia delle frane

Via libera anche alla nuova Cartografia della suscettibilità da frana, elaborata dall'Autorità di Bacino nell'ambito del progetto Sufra Sicilia, sviluppato insieme all'Università di Palermo.

Si tratta di uno strumento che, a differenza del tradizionale Piano per l'assetto idrogeologico (Pai), non fotografa soltanto i dissesti già esistenti, ma individua le aree che presentano una maggiore probabilità di essere interessate da fenomeni franosi.

«La prevenzione è sempre la strategia più efficace per ridurre il rischio idrogeologico e garantire la sicurezza di cittadini, infrastrutture e ambiente», dichiara il presidente della Regione Renato Schifani. «Con questo provvedimento la Sicilia compie un salto di qualità nella tutela del proprio territorio, supportando le amministrazioni locali nella pianificazione urbanistica».

Le mappe saranno aggiornate periodicamente per consentire una pianificazione più efficace e interventi mirati di mitigazione del rischio.

Pesca mediterranea, Pulizzi dirigente ad interim

Nel corso della stessa seduta di giunta è stato nominato Alberto Pulizzi dirigente generale ad interim del Dipartimento della Pesca mediterranea dell'assessorato regionale all'Agricoltura.

Pulizzi, già dirigente generale del Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale, manterrà l'incarico fino alla conclusione della procedura pubblica per la nomina del nuovo dirigente generale, il cui mandato avrà durata biennale.



