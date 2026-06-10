Scuola, 800mila euro dalla Regione per il bando "Focus Teatro"

10/06/2026 17:45:00

La Regione Siciliana punta sull’educazione artistica dei giovani con la nuova circolare “Focus teatro”, che destina 800 mila euro a progetti dedicati alla diffusione della cultura teatrale nelle scuole dell’Isola. L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, mira a rafforzare la partecipazione degli studenti ad attività performative e spettacoli dal vivo.

Due linee di intervento per portare il teatro a scuola

Il bando si articola in due direttrici principali: da un lato i percorsi di educazione teatrale e laboratori nelle scuole, dall’altro la partecipazione a rappresentazioni, festival e rassegne. Un impianto pensato per avvicinare i ragazzi al linguaggio teatrale in modo diretto e coinvolgente.

Turano: «Innoviamo la scuola e riduciamo le disuguaglianze»

«Il governo Schifani continua a investire nella scuola siciliana per innovarla», ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano. L’obiettivo è duplice: stimolare la partecipazione culturale degli studenti e contrastare le disuguaglianze nell’accesso alla cultura, oltre alla dispersione scolastica.

Valorizzazione della tradizione teatrale siciliana

La circolare punta anche a rafforzare il legame con il patrimonio artistico e culturale dell’Isola, valorizzando la tradizione teatrale e musicale siciliana e favorendo al tempo stesso l’integrazione con innovazione e nuove tecnologie.

Bando e modalità di partecipazione

Possono partecipare scuole statali e regionali di ogni ordine e grado con sede in Sicilia, presentando una sola proposta progettuale. Il contributo massimo previsto è di 25 mila euro per ciascun progetto. Le domande dovranno essere inviate via PEC entro il 30 giugno all’indirizzo del dipartimento regionale competente.

La misura rientra nelle politiche di investimento sulla scuola del governo guidato da Renato Schifani ed è promossa dall’Regione Siciliana.



