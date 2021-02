Fico l'esploratore. Ma non è Indiana Jones

02/02/2021 16:00:00

L'esploratore. Quello più rinomato anche archeologo è Indiana Jones.

Nato dalla penna di George Lucas, portato sul grande schermo da Steven Spielberg ,interpretato da Harrison Ford. Noi italiani nella primavera del 2018 ne conoscemmo addirittura, ma politici , una donna il presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della camera Roberto Fico. Prima di allora erano stati sette gli esploratori con mandato del Capo dello stato, prassi per tentare di risolvere una crisi di governo in fase di stallone incarico affidato ad uno dei due presidenti delle camere, ne ricordiamo alcuni Spadolini, Pertini e Iotti. Nella vigente legislatura ne abbiamo avuti già tre. Si perché nei giorni scorsi il PdR ha scoperto l'esploratore per antonomasia nell'età repubblicana ,è Roberto Fico al suo secondo mandato. Da novello Indiana Jones il grillino della prima ora deve verificare se ci sono le condizioni per un governo con l'appoggio di M5S-PD-LeU-IV. Il risultato che stando ai rumors dovrebbe portare ad un patto di fine legislatura, i contenuti nell'immediato il piano vaccinale, il Mes,il recovery plan e l'immarcescibile giustizia.

E questo riguarda l'aspetto nobile del compito di Fico ,poi il valzer dei nomi a partire dal presidente del consiglio e ministri a quanto pare veti ne sono caduti. Parafrasando la saga : Fico all'ultima alleanza. Il Santo Graal è palazzo Chigi.



Vittorio Alfieri