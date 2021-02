Coronavirus, positivo l'autista di Turano 

02/02/2021 19:18:00

Preoccupazione per la Giunta della Regione Siciliana dopo la notizia della positività al Coronavirus degli autisti di due assessori regionali.

Si tratta degli autisti di Mimmo Turano, assessore alcamese alle Attività Produttive, e Alberto Pierobon, assessore all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità.

Pare che la scorsa domenica entrambi gli assessori siano stati presenti a una riunione della Giunta, svoltasi in un hotel a Pergusa (Enna).

Alcuni assessori e diversi collaboratori verranno presto sottoposti al tampone per verificare l’eventuale contagio, come previsto dal protocollo sanitario in vigore. I due assessori interessati, Turano e Pierobon, avrebbero già effettuato il test e sarebbero fortunatamente negativi.

L'assessore Turano ha avuto nella sua famiglia già ben 16 casi di Covid.