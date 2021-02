02/02/2021 22:00:00

Al via il concorso per assumere a tempo indeterminato 247 anestesisti in Sicilia. Il bando per titoli ed esami è stato pubblicato per esteso nel sito internet del Policlinico “Giaccone” di Palermo, azienda capofila della selezione (clicca qui per visualizzarlo).

Possono partecipare anche gli specializzandi di quarto e quinto anno. A Trapani l'ASP assume tre medici. Per candidarsi c'è tempo fino al 28 febbraio.