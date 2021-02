Trapani, mercoledì videoconferenza per il Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario 50

02/02/2021 09:00:00

Si terrà, mercoledì 3 febbraio 2021, alle ore 10.00 la videoconferenza per il Piano di Zona 2019/2020 del Distretto Socio Sanitario n. 50. Il distretto, guidato dal sindaco Giacomo Tranchida, intende avviare un percorso di concertazione con il territorio e le parti sociali dedicato proprio all'attuazione della programmazione, in attuazione delle linee guida per l’attuazione delle Politiche sociali regionali 2019-2020.

Sono invitati a partecipare gli Enti del Terzo Settore, associazionismo, volontariato, Cooperative Sociali anche di tipo B; Imprese Sociali e del Libero Mercato del Lavoro; CAF/Patronati; Consulenti del Lavoro; Scuole e agenzie educative; Enti ecclesiastici; Altri attori di cittadinanza attiva interessati a contribuire all’attuazione del Programma Fondo Povertà. Per partecipare all’incontro bisognerà collegarsi il giorno e all’ora stabilita al seguente link: meet.google.com/hhn-babr-jnx

Il Distretto comunica ai partecipanti che la conferenza sarà videoregistrata e che la videoregistrazione costituirà verbale della seduta. La partecipazione è limitata ad un numero massimo di 200 collegamenti. Raggiunto tale limite di partecipazione la piattaforma non consente ulteriori collegamenti.