Donna cade a causa di una buca in centro a Trapani e finisce in ospedale 

03/02/2021 16:04:00

Chiederà, probabilmente, il risarcimento dei danni al Comune la donna che, questa mattina, è caduta a causa di una buca presente sull'asfalto nella zona del centro storico di Trapani.

Era appena uscita da un supermercato, dove si era recata per comprare alcune cose, e si stava incamminando per la propria strada quando mentre percorreva la via San Pietro, giunta nei pressi della pasticceria Bellezza ha messo involontariamente un piede dentro la buca, cadendo rovinosamente sull'asfalto.

La donna ha picchiato la faccia per terra, procurandosi una ferita al volto. A soccorrerla sono stati due passanti. Quanto accaduto pone l'accento sulle condizioni in cui versano le strade del capoluogo. Strade che a causa delle buche, alcune anche vistose, si trasformano in vere e proprie trappole per i pedoni, ma anche per gli automobilisti. Quindici giorni, fa a piazza Stazione, un giovane ha perso il controllo dello scooter a causa di una buca, andando a sbattere contro un'auto in sosta.

