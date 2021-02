Marsala, al via la petizione per dire: "No alla propaganda fascista e nazista"

03/02/2021 09:10:00

Anche a Marsala sarà possibile sottoscrivere la petizione per la legge di iniziativa popolare. "Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti".

"Alla luce dei reiterati episodi di violenza registrati anche sul nostro territorio, spesso di stampo razzista ed improntati ai principi di derivazione fascista e nazista, oggi più che mai è importante proteggere i principi democratici della nostra Costituzione utilizzando gli strumenti che la stessa mette a disposizione del popolo - scrive il coordinatore del movimento Cento Passi per la Sicilia -. Un sentito ringraziamento alle Associazioni Libera, Archè e Amici del Terzo Mondo per aver promosso detta petizione nel nostro territorio ed aver sollecitato l'amministrazione comunale a rendere operativa la raccolta delle firme. Si invita tutta la cittadinanza a recarsi presso gli uffici comunali nei giorni che saranno dagli stessi indicati per sostenere con forza tale iniziativa di grande valore sociale e culturale".

"Fermiamo la propaganda fascista e nazista". Anche padre Francesco Fiorino partecipa alla petizione. "Sarebbe significativo ed educativo che da oggi - martedì 2 febbraio - afferma padre Fiorino -, tanti cittadini residenti a Marsala vengano a firmare per sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare. Io firmato questa mattina, martedì 2 febbraio, alle 9.15, presso la segreteria generale del Comune (via Garibaldi)".