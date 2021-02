Un paziente su quattro ricoverato per Covid a Marsala, muore

04/02/2021 11:40:00

Quasi un paziente ogni quattro ricoverati. E' il tragico bilancio della mortalità del Covid all'ospedale di Marsala. A fornire i dati è il dottore Francesco Giurlanda, direttore sanitario dell'ospedale Covid di Marsala, in un'intervista a Tp24.

Al momento in ospedale ci sono 90 persone ricoverate, tra queste, 9 sono in terapia intensiva. Ma sono i dati generali a fare paura. Fino ad ora al Covid Hospital di Marsala sono entrate 445 persone. Ma, di queste, il bilancio delle vittime è tragico: ben 102 pazienti, infatti, non ce l'hanno fatta. In pratica quasi un paziente su quattro. Questo a dimostrazione di quanto il coronavirus non vada sottovalutato. Le 445 persone sono calcolate solo per la seconda ondata, cioè a partire dal 17 Ottobre, quando l'ospedale di Marsala è diventato a tutti gli effetti il Covid Hospital della provincia (prima, per non "disturbare" la campagna elettorale per il candidato Sindaco del centrodestra, l'ospedale Covid individuato era a Mazara del Vallo ...).

L'eta media dei pazienti ricoverati è di 66 anni (e si è ridotta rispetto alla prima ondata), mentre l'età media delle persone decedute è 78 anni.