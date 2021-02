Covid-19 in Sicilia, cambia il piano vaccini regionale

05/02/2021 07:00:00

Un nuovo calendario in Sicilia per le vaccinazioni anticovid. E' questo ciò su cui sta lavorando la Regione dopo il confronto con il commissario Arcuri. L'assessore alla Salute Ruggero Razza vuole far partire le vaccinazione degli anziani. Intorno alla fine di febbraio chegli over 80 non autosufficienti che verranno convocati dalle Asp, gli altri invece potranno fare le prenotazioni e andare nelle sedi dove si effettuano i vaccini.

Da metà marzo cambia la fase 2, il calendario verrà modificato anche per inserire i vaccini di AstraZeneca e verrà anticipata la vaccinazione delle categorie con patologie gravi per gli organi vitali.

Gli under 55, poi, che erano previsti per ultimi, quindi nella fase 3, potrebbero passare in fase 2 (da fine marzo a giugno) contemporaneamente alle ultime quote di over 80, alle persone fragili e con gravi patologie e alla fascia di età compresa fra i 60 e 79 anni.