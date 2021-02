In cerca di punti la TH Alcamo, nel weekend sarà attesa ad Enna

05/02/2021 17:11:00





Th Alcamo in crisi di risultati, in trasferta a Enna per una sfida che vale per la zona bassa della classifica del campionato di serie A2 di Pallamano. Th Alcamo in striscia negativa da ben sei turni con soli 4 punti in classifica, Enna a quota tre, con i punti raccolti nelle ultime tre giornate, grazie a un pareggio con il Cus Palermo e la vittoria contro il Messina, mentre nell'ultima giornata la formazione ennese è stata battuta in trasferta a Mascalucia. " Periodo brutto, dove la mia squadra ha subito una involuzione tecnica che ha portato a delle prestazioni pessime", dice Benedetto Randes, " abbiamo lavorato bene in questo periodo, ma non abbiamo raccolto i frutti di questo lavoro, ad Enna dobbiamo giocare con determinazione e lucidità al tempo stesso, in teasferta abbiamo sempre giocato meglio sin qui, con l'Enna sono convinto che la mia squadra sia in grado di giocare una buona partita, fermo restando che il campo di Enna resta sempre uno dei più ostici della nostra Pallamano, con una squadra ben allenata e che può contare su dei giovani tra i migliori in Sicilia " ha concluso il tecnico della Th Alcamo. Si Gioca ad Enna alle ore 18.30, arbitri Boncoraglio e Cannata, incontro che sarà trasmesso in Diretta sulla Pagina Facebook della Pallamano Haenna.