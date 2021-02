Volley, Rossana Giacalone candidata alla carica di Consigliere Regionale del Comitato FIPAV Sicilia 

05/02/2021 22:02:00

E’ Rossana Giacalone il candidato del CT di Trapani per la carica di Consigliere Regionale del Comitato FIPAV Sicilia.

Domenica 28 Febbraio a Palermo si rinnoveranno le cariche del governo della Pallavolo siciliana, per il quadriennio 2021/2024.

Nominata dalla maggioranza dei rappresentati delle società di pallavolo trapanesi, Rossana Giacalone è consigliere uscente e fa parte della lista del candidato Nino Di Giacomo, uomo di grande tradizione pallavolistica e dirigente di livello internazionale.

Rossana Giacalone simbolo della pallavolo Marsalese per i suoi trascorsi di atleta di statura e attuale dirigente della società Marsala Volley di serie A2, ha accettato di scendere nuovamente in campo perché entusiasta del programma di Nino Di Giacomo.

“Con Nino Di Giacomo Presidente e con le persone che comporranno il suo Consiglio, sono certa che la Pallavolo in Sicilia potrà rivivere un nuovo rinascimento ed un rilancio di respiro nazionale - le parole della Giacalone -, le società siciliane e trapanesi in particolare godranno del giusto sostegno e della dovuta considerazione. Oggi più che mai servono, competenza e idee chiare per mettere in campo azioni concrete. Chi mi conosce apprezza oltre la passione la mia determinazione nel raggiungere gli obbiettivi.”

Febbraio è tempo di elezioni per la FIPAV, il giorno 20 le elezioni territoriali con il candidato a Presidente Filippo Occhipinti che succede a Vincenzo Barraco , poi il giorno 28 quelle regionali con candidati presidenti Gambero e Di Giacomo e Rossana Giacalone consigliere, infine il 7 Marzo si terranno le elezioni nazionali a cui parteciperà come consigliere per la regione Sicilia Davide Anzalone e come candidato unico a Presidente Giuseppe Manfredi, già commissario della FIPAV Sicilia.

“Con il Presidente Nazionale Manfredi mi lega una profonda stima, abbiamo collaborato sempre molto bene ed è grazie a lui che la Sicilia ha potuto ospitare nell’agosto 2019 le qualificazione TOKIO 2020”. Conclude così Rossana Giacalone a cui va il sostegno del Marsala Volley, delle tante società del trapanese e anche della Fly Volley.