Negozi aperti domani a Marsala. Da lunedì anche le scuole superiori 

06/02/2021 11:36:00

Negozi aperti domani a Marsala. Il chiarimento si rende necessario per via delle ultime ordinanze del Sindaco, dei vari Dpcm, delle prescrizioni della zona arancione, e dei provvedimenti regionali.

Cerchiamo di mettere ordine. La chiusura di tutte le attività commerciali, dai supermercati ai negozi, era prevista dall'ordinanza del Comune solo per domenica scorsa, 31 Gennaio. Domani, 7 Febbraio, non c'è alcuna ordinanza di chiusura. Ci sono però le prescrizioni della zona arancione, che in Sicilia resteranno valide almeno fino al 13 Febbraio. Quindi, domani, domenica 6 Febbraio, i negozi saranno aperti, così come i supermercati. Bar e ristoranti solo per l'asporto.

Qui tutte le regole della zona arancione.

L'ordinanza di chiusura del Sindaco Grillo, per domenica scorsa, frutto della solita reazione motiva ad un balzo in avanti dei contagi, aveva creato diversi malumori tra i commercianti marsalesi, che hanno sofferto moltissimo la chiusura imposta dalla zona rossa, proprio nel periodo dei saldi.

Da lunedì inoltre riaprono a Marsala, come in tutta la Sicilia, in presenza al 50%, le scuole superiori. Mentre le medie sono già tornate in classe, e le elementari hanno ripreso a metà Gennaio.