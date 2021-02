Covid-19, aumento dei contagi in Sicilia. Da lunedì le prenotazioni per il vaccino degli over 80

07/02/2021 06:00:00

Sono 60 i nuovi positivi al Covid registrati ieri in provincia di Trapani secondo il bollettino del Ministero della Salute. Risalgono i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Sono 836 i nuovi contagiati registrati nelle ultime 24 ore dopo diversi giorni sotto gli 800 (ieri +646). Diminuiscono i morti: sono 23 il dato più basso delle ultime settimane.

Il rapporto tra positivi e tamponi è del 3,3% con 25.710 test effettuati, il secondo miglior tasso in Italia dopo il Veneto. I guariti oggi sono 1.101 mentre continua il trend in diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva (-5) e in regime ordinario (-16). Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono state 200247.Questo il report dei contagi nelle province: 27 Agrigento, 60 Caltanissetta, 244 Catania, 8 Enna, 110 Messina, 254 Palermo, 9 Ragusa, 64 Siracusa, 60 Trapani.

Vaccini, in Sicilia al via da domani la prenotazione per gli over 80 - La Sicilia è la prima regione d’Italia ad avviare il sistema di prenotazione online del vaccino anti Covid, predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. A partire dalle 10 di lunedì prossimo, infatti, i cittadini siciliani con più di 80 anni - compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941 - potranno accedere al form “prenotazioni.vaccinicovid.gov.it” che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana, il portale siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale.



Nei giorni scorsi, i tecnici informatici dell’assessorato della Salute hanno completato il processo di allineamento delle informazioni (tra punti vaccinali negli ospedali, disponibilità vaccini e popolazione siciliana) con la banca dati di Poste Italiane per consentire la predisposizione degli slot di prenotazione. Da lunedì sarà possibile, pertanto, accedere al sistema online che consentirà di scegliere il Centro vaccinale siciliano più vicino e quindi determinare l’appuntamento per la somministrazione. Per la prenotazione, oltre ai dati anagrafici, il sistema richiederà anche la tessera sanitaria. Oltre alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi).



«Con la vaccinazione dei siciliani fino alla classe 1941 - afferma il presidente della Regione Nello Musumeci - inizia una nuova fase della stagione di contrasto al Coronavirus. Assieme ad altre Regioni, abbiamo scelto di aderire al progetto informatico e logistico della struttura del Commissario nazionale per l’emergenza e siamo particolarmente orgogliosi di essere i primi in Italia in questo servizio».



Il 20 febbraio l'inizio delle vaccinazioni agli over 80 - Il governo regionale conta di avviare le prime vaccinazioni sui cittadini over 80 anni dal prossimo 20 febbraio, mentre dal primo marzo prenderà il via la campagna domiciliare rivolta ai siciliani – di questo stesso target – che non possono raggiungere autonomamente i Centri vaccinali. La piattaforma, oltre a essere un servizio per i cittadini, è uno strumento in grado di supportare l’attività dei Centri vaccinali attraverso una ‘dashboard’, ovvero un sistema di visualizzazione e di monitoraggio dei dati, e un help desk dedicato agli operatori dei Centri, offrendo assistenza anche nelle attività di stoccaggio e distribuzione di questi farmaci.

«Poste Italiane ha messo a disposizione le sue competenze, le sue strutture logistiche e informatiche per contribuire alla realizzazione di una campagna vaccinale senza precedenti – dichiara l’amministratore delegato Matteo Del Fante - La vaccinazione, quando sarà aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la prima fase dedicata alle categorie protette, potrà essere prenotata oltre che online e tramite call center, direttamente all’Atm Postamat inserendo la propria tessera sanitaria, o attraverso i palmari in dotazione ai portalettere». In Sicilia, i cittadini che rientrano in questa fase del target over 80 sono circa 320mila. Si ricorda che il vaccino è gratuito.

Oggi negozi aperti a Marsala. Non c'è alcuna ordinanza di chiusura. Valgono le prescrizioni della zona arancione, che in Sicilia resteranno valide almeno fino al 13 Febbraio. Oggi domenica 7 Febbraio, i negozi saranno aperti, così come i supermercati. Bar e ristoranti solo per l'asporto. Da lunedì inoltre riaprono a Marsala, come in tutta la Sicilia, in presenza al 50%, le scuole superiori. Mentre le medie sono già tornate in classe, e le elementari hanno ripreso a metà Gennaio.

I dati in Italia - Sono stati 13.442 - in lieve calo rispetto ai 14.218 di venerdì - i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo il monitoraggio quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 385, sette in più rispetto a venerdì. Sono stati 282.407 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (circa 12mila in più di ieri), con un tasso di positività del 4,7% (ieri era stato del 5,2%). Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Covid sono 2.110, 32 in meno rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 144. I ricoverati con sintomi sono invece 19.408, 167 in meno di ieri.

Arrivato in Italia il vaccino AstraZeneca - Sono arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare (Roma) le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca, a quanto fa sapere la Difesa. Nei prossimi giorni, salvo imprevisti, saranno distribuite nei centri di somministrazione nelle varie regioni. Inizialmente era previsto che le dosi arrivassero in Italia il prossimo 15 febbraio.

Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, nei prossimi giorni, le dosi - spiega la Difesa - saranno distribuite nelle varie Regioni con il concorso dei corrieri Sda e delle Forze Armate nell'ambito dell'Operazione 'Eos'. Il piano del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del commissario straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus.

"Sulla base delle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il Covid 19". L'annuncio su Facebook del ministro della Salute Roberto Speranza.