Marsala, un'altra vittima del Covid: è Ninni Termini

In data di ieri, 6 Febbraio 2021, è venuto a mancare il Dott. Antonino Termini. Tutti lo conoscevano bene come Ninni. Aveva 87 anni ed era stimato e ben voluto a Marsala per la sua simpatia, la sua gentilezza ed i suoi modi cordiali, da signore d'altri tempi.

Per molti anni era stato ispettore dell'Iva dello storico ufficio del registro di Marsala. Nel corso di una riabilitazione per un intervento all'anca è stato anche lui vittima di un focolaio di Covid, a seguito del quale non c'è stato nulla da fare.

Ne danno il triste annuncio la moglie Gianna e la figlia Francesca con Marcello.

***

Agli amici Marcello e Francesca e alla signora Gianna le condoglianze della redazione di Tp24, nel ricordo di una persona gentile e, davvero, d'altri tempi.