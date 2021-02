Marsala, rinviata al 2022 la processione del Giovedì Santo

07/02/2021 20:00:00

Il Coronavirus stoppa per il secondo anno consecutivo la secolare tradizione delle processioni del Giovedì e Venerdì Santo a Marsala, non era mai successo tranne negli anni della 2^ guerra mondiale.

Si attende solo l'ufficialità, ma con la Sicilia attualmente in "zona arancione" e con una curva epidemiologica ancora altalenante, non ci sono i margini per poter consentire l'organizzazione di eventi come le processioni marsalesi, seguite ogni anno da decine di migliaia di persone lungo le vie cittadine.

"Purtroppo anche quest'anno il nostro evento in programma per il 1 Aprile 2021 è cancellato. L'appuntamento è rimandato al prossimo anno, 14 Aprile 2022, scrive la pagina facebook "Giovedì Santo a Marsala".