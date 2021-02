Trapani-Palermo. Bando per mobilità Oss ancora bloccato

08/02/2021 15:00:00

Ancora al palo la graduatoria Oss per la mobilità nel bacino Occidentale.

La segreteria regionale della Fials Confsal unitamente alle segreterie provinciali della Fials di Palermo e Trapani chiedono un intervento urgente all’assessorato regionale alla Salute, paventando pure l’ipotesi del commissariamento per evitare disomogeneità di trattamento fra gli operatori che chiedono mobilità provenendo da altre regioni d’Italia.



Ad essere bloccato è il bando di mobilità per la qualifica professionale di Oss nel bacino occidentale gestito dall’Asp di Palermo come capofila. Il bando era stato pubblicato nel novembre 2019 in contemporaneità all’Asp di Catania per la Sicilia Orientale. Ma se il 25 gennaio scorso l’Asp di Catania ha definito le graduatorie per singola provincia pubblicando la delibera con l’individuazione dei partecipanti che si sono collocati utilmente in graduatoria, su Palermo ancora nessuna notizia. La Fials, in una nota a firma Sandro Idonea, Enzo Munafò e Diego Stellino rispettivamente segretario Regionale, di Palermo e Trapani, segnala un possibile danno per gli operatori che hanno formulato le due opzioni, nel caso in cui l’immissione in servizio presso una provincia della Sicilia Orientale dovesse avvenire in un periodo temporale sfalsato dalla Sicilia Occidentale. “All’operatore interessato – spiega la Fials - si arrecherebbe un danno, che si ripercuoterebbe sull’amministrazione pubblica che dovrà garantire l’ulteriore mobilità presso altra azienda, disorganizzando i Servizi.



La Fials sollecita quindi “la immediata emanazione di un atto deliberativo da parte dell’Asp Palermo che determini gli aventi diritto alla mobilità, individuando per singola provincia o azienda per la quale l’interessato ha già presentato domanda, oppure, in subordine, si chiede a codesto assessorato la nomina di un commissario ad acta per emanare l’atto deliberativo”.