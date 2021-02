La cantante neomelodica uccisa a Palermo. Confessa il marito 

08/02/2021 07:18:00

Un altro femminicidio in Sicilia. La vittima è Piera Napoli, cantante neomelodica di 32 anni. E' stata trovata in casa sua, priva di vita nella sua casa di Palermo, in una pozza di sangue, nel bagno. Il marito, Salvatore Baglione, 37 anni, ha confessato: l'ha uccisa perché lei voleva lasciarlo. E così l'ha uccisa colpendola molte volte con un coltello di cucina.

Poi si è presentato nella caserma dei carabinieri all’Uditore raccontando che la moglie era morta e dal quel momento è rimasto lì.

Interrogato del pm Federica Paiola e del capitano Simone Calabrò ha confessato ed è stato fermato per omicidio aggravato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Baglione era uscito portando i tre bambini dai nonni ed era tornato a casa. Lì è divampata la lite.

L’uomo ha preso un coltello da cucina colpendo più volte la moglie. Poi è sceso per recarsi dai carabinieri. L’ennesimo femminicidio era stato annunciato da liti e violenze, che a volte avevano richiesto l’intervento della polizia.