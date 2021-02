Arrestato per bancarotta l'ex giocatore del Trapani Tanino Vasari

09/02/2021 13:28:00

Arrestato per bancarotta fraudolenta l'ex calciatore del Trapani Calcio e giocatore di serie A, Tanino Vasari.

L'ex granata era titolare di un panificio in via De Gasperi a Palermo assieme alla sua famiglia, e infatti per lo stesso reato sono indagati le figlie e il fratelo di Vasari.

«E' il frutto della crisi economica - spiega il legale di Vasari -, al momento ha ripianato tutti i debiti con i fornitori e ha consegnato tutti gli strumenti di lavoro al curatore fallimentare. Ha solo debiti con il fisco, ma anche questi verranno ripianati. Purtroppo la crisi economica ha falcidiato tante imprese e società. Vasari ha solo cercato di salvare la società nella quale lavoravano tutti i familiari».