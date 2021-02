Marsala, gli operai del Comune a lavoro ... senza protezione

09/02/2021 16:37:00

Predicare bene, razzolare male. Dopo le foto degli assembramenti del Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, dal Comune arriva un'altra perla: le immagini per propagadare il nuovo successo dell'Amministrazione Comunale (in una città in cui l'ordinario viene spacciato per straordinario ...): la pulizia di Piazza Matteotti, cioè Porta Mazara.

Solo che, a ben guardare, gli operai di EnergetikAmbiembte calati a stretto contatto tra aiuole e scavi archeologici, per levare bottiglie e cartacce, hanno qualcosa che non va: non hanno la mascherina.

E non sono neanche distanziati. Insomma, come al solito, il Comune chiede ai cittadini di rispettare le regole, ma non fa molti sforzi per dare l'esempio.

"Abbiamo salvaguardato il decoro della piazza" commenta l'assessore Michele Milazzo. E a salvaguardare la salute dei lavoratori chi ci pensa?