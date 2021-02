Trapani, affidato il campo "Sorrentino"

11/02/2021 07:25:00

La Giunta COmunale di Trapani ha affidato il Campo Sorrentino all'accademia Sport Trapani.



"Infatti, nel rispetto dell’avviso diramato nel 2018 dal Commissario Straordinario Messineo, che al tempo guidava l’Amministrazione, e preso atto della formale disponibilità dell’Accademia Sport Trapani - risultata peraltro titolare del citato avviso, data l’estromissione fallimentare del Trapani Calcio - ad assecondare con “spirito sportivo” la possibilità di estendere a tutte le ASD e Scuole Calcio Giovanili cittadine e del territorio la migliore e plurale fruizione dell’impianto, come più volte ribadito, si è proceduto alla definizione dell’affidamento" si legge nella nota.



“Per la nostra visione dello sport e di ciò che unisce - dichiara l’Assessore Abbruscato – lo riteniamo un passo avanti ed una risposta alle richieste che provengono dal territorio. Un punto di ripartenza, quindi, per aggregare tanti giovani e appassionati del calcio”.



“Vince lo sport, il buon senso e la voglia di collaborazione che è il principio alla base di ogni comunità - aggiunge il Sindaco Tranchida - a maggior ragione nel momento in cui si fruisce di un impianto sportivo pubblico e finanziato dai cittadini. Lo Sport per tutti unisce”.