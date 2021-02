Trapani, una barriera per proteggere la spiaggia delle mura di Tramontana. Ok al progetto

11/02/2021 09:32:00

E' un angolo di paradiso. Una spiaggia in pieno centro storico, ricavata sotto le imponenti mura di Tramontana, a Trapani.

Assai frequentata dai residenti, ma anche dai turisti sia italiani, sia stranieri, incantati dal quel mare dove il verde si sposa con l'azzurro, creando un gioco di colori che toglie il respiro. Basta un po' di vento, però, e l'arenile sparisce, divorato dalle alghe trasportate dalla corrente.



Ora la svolta perchè la soffolta, struttura in cemento armato collocata sul fondale per proteggere la costa, è destinata a diventare realtà. La Soprintendenza ai beni culturali ha dato parere favorevole alla realizzazione dell'opera. “Un enorme passo in avanti – dice l'assessore Dario Safina -Grazie a questa struttura la spiaggia di Porta Botteghelle e quella che da piazza Mercato del Pesce si estende fino a piazza Vittorio Emanuele avranno una nuova vita”.

La Soprintendenza ha chiesto la rimozione di alcuni manufatti. L'impresa, pertanto, dovrà apportare qualche modifica al progetto che sarà realizzato per tutelare e valorizzare uno degli angoli più suggestivi e caratteristici di Trapani.