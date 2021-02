E' ufficiale. Non ci sarà la processione del Venerdì Santo a Marsala

11/02/2021 12:08:00

Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata. Non ci sarà nemmeno quest'anno la processione del Venerdì Santo a Marsala.

La decisione è stata presa in ossequio alle disposizioni anti Covid-19 tuttora vigenti e alle direttive impartite dalla Diocesi di Mazara del Vallo.

“Con grande tristezza portiamo a conoscenza dei marsalesi e dei fedeli che anche quest’anno siamo costretti ad annullare la Processione del Cristo Morto e di Maria Santissima Addolorata per il perdurare della terribile Pandemia che tanto sta condizionando sia la nostra vita materiale che spirituale – precisano Padre Narciso, Rettore del Santuario dell’Addolorata, e Nino Guercio, Priore della Confraternita che cura l’organizzazione di questo sacro pellegrinaggio. Sappiamo che si tratta di una dolorosa rinuncia per tantissimi fedeli devoti della Vergine Addolorata che da sempre si rivolgono a Lei per avere conforto e grazie ma purtroppo dobbiamo evitare assembramenti e possibilità di contagio. E’ una decisione che ci provoca tanto dolore ma che si rende assolutamente necessaria e indispensabile per la tutela di tutti”.

Intanto da domani, 12 febbraio 2021, prendono il via i 7 VENERDI’ in onore di Maria Santissima Addolorata. Ogni venerdì al mattino verranno celebrate due Sante Messe (ore 8,45 e ore 10,00) e nell’intervallo, alle 9,30, si terrà la recita del Santo Rosario. Nel pomeriggio alle ore 17,30 vi sarà la Via Crucis.