Marsala, pagati gli stipendi a consiglieri, assessori e sindaco. Ecco quanto hanno preso

14/02/2021 07:00:00

I consiglieri comunali di Marsala possono gioire. Sono stati liquidati i gettoni di presenza per il 2020. Il nuovo consiglio comunale si è insediato a fine ottobre, e solo alcuni giorni fa sono stati approvati i nuovi compensi per sindaco, giunta, presidente del consiglio comunale e consiglieri, con l'adeguamento alla norma regionale.

Così, nell'attesa, non si è preso lo stipendio. Adesso il Comune ha liquidato le somme per il 2020, dal 29 ottobre al 31 dicembre. In totale sono 24.192,93 per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

Liquidati anche gli stipendi di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale per il mese di gennaio 2021.

L'indennità per il sindaco è di 4.090,34 euro, per il vice sindaco di 3.067,75 euro. 2.454,20 euro per assessori e presidente del consiglio comunale. C'è da dire che gli assessori Oreste Alagna, Arturo Galfano, Antonella Coppola, Michele Gandolfo e Giuseppe D’Alessandro hanno comunicato di optare per l’indennità di funzione ridotta del 50% prevista dalla vigente normativa in quanto dipendenti pubblici non collocati in aspettativa e che, pertanto, per gli stessi, i rispettivi importi mensili saranno pari a Euro 1.227,10. Allo stesso tempo D'Alessandro è stato nominato l'8 gennaio, pertanto ha lavorato 22 giorni e per lui l'indennità di gennaio è di 899, 87 euro.