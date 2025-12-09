Sezioni
09/12/2025 13:41:00

Legge di Stabilità, l’allarme dei sindaci dei Comuni ex E.A.S: "Messi a rischio i bilanci"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765284071-0-legge-di-stabilita-l-allarme-dei-sindaci-dei-comuni-ex-e-a-s-messi-a-rischio-i-bilanci.jpg


I tredici sindaci dei Comuni dell’ex perimetro E.A.S. – Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Gibellina, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Valderice e Vita – hanno inviato un documento congiunto al Governo della Regione Siciliana e ai deputati dell’Assemblea Regionale per chiedere la bocciatura dell’articolo 16 del Disegno di Legge di Stabilità 2026-2028, la cui discussione inizierà il 9 dicembre.

 

Secondo i sindaci, la norma sarebbe “illegittima, ingiusta e gravemente dannosa” per i bilanci comunali e per i cittadini. L’articolo 16, infatti, prevedrebbe che siano i Comuni a pagare l’acqua consumata nei territori nel 2024 e 2025 – e poi a farlo stabilmente dal 2026 – per poi rivalersi sui cittadini anche con criteri forfettari. Una soluzione che, denunciano gli amministratori, è giuridicamente impossibile: i Comuni non hanno mai gestito il servizio idrico, non dispongono dei contatori né hanno contratti attivi con le utenze.

 

La vicenda E.A.S.

 

Nei territori coinvolti, il servizio idrico è stato sempre gestito dall’Ente Acquedotti Siciliani, che ha costruito le infrastrutture, fornito l’acqua, installato e gestito i contatori, verificato i consumi e riscosso i canoni. Dal 2004 l’E.A.S. riceveva l’acqua da Siciliacque in virtù di una convenzione con la Regione valida fino al 2044.

Il degrado gestionale dell’ente ha portato, tra il 2020 e il 2022, alla liquidazione coatta amministrativa. Nonostante ciò, sostengono i sindaci, la Regione non ha assunto la gestione del servizio, pur essendone obbligata per legge.

A confermarlo – ricordano gli amministratori – sono state la Corte Costituzionale e il TAR Palermo, con sentenze definitive che hanno escluso la possibilità che i Comuni potessero subentrare alla gestione del servizio idrico.

 

“Bilanci a rischio, possibile dissesto”

 

L’imposizione ai Comuni di sostenere i costi dell’acqua, denunciano i sindaci, avrebbe effetti drammatici: cancellazione quasi totale dei capitoli di bilancio destinati ai servizi sociali;  rischi concreti di dissesto finanziario per alcuni enti;  danni irreparabili per i cittadini e per le comunità locali, anche qualora in futuro la norma venisse dichiarata incostituzionale.

 

La richiesta: “Ritirare l’articolo 16 e usare i poteri regionali”

 

Gli amministratori chiedono quindi al Governo regionale di ritirare il provvedimento e di utilizzare i poteri straordinari di cui dispone per ristabilire una gestione regolare e sostenibile del servizio idrico nei territori. I tredici sindaci, infine, annunciano “la mobilitazione generale” nel caso in cui la norma dovesse proseguire il suo iter.









