Mazara: per la Festa della Donna vaccinazione gratuita contro l'HPV

04/03/2026 14:00:00

In occasione della Festa della Donna, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani promuove un’iniziativa speciale per la prevenzione dei tumori legati al Papilloma Virus (HPV).

Domenica 8 marzo, dalle ore 9 alle 13, il Centro vaccinale di via Furia Tranquillina 1 a Mazara del Vallo sarà aperto al pubblico: sarà possibile ricevere il vaccino HPV senza prenotazione e in maniera completamente gratuita.

La campagna “HPV-DAY”, promossa dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, mira a sensibilizzare la popolazione sul rischio di tumori correlati al virus. L’iniziativa straordinaria dell’8 marzo è rivolta a ragazze e donne dai 11 ai 45 anni e a ragazzi e uomini dagli 11 ai 26 anni, ampliando così il target rispetto all’offerta vaccinale ordinaria (prenotabile via mail per le femmine fino a 29 anni e i maschi fino a 23 anni: epidmazara@asptrapani.it). Si tratta di un’occasione per facilitare l’accesso alla vaccinazione e sottolineare l’importanza della prevenzione primaria sul territorio.



