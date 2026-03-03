Carte d'identità, ampliati gli orari dell'ufficio di Marsala

03/03/2026 14:16:00

Ampliati gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Carte di Identità del Comune di Marsala al fine di agevolare il rinnovo della Carta d'Identità cartacea e passare a quella elettronica.

Com'è noto, il Ministero dell'Interno ha fissato per il prossimo 3 agosto la scadenza della vecchia versione cartacea del suddetto documento di riconoscimento, qualunque sia la data ultima di validità. A riguardo, l'Amministrazione comunale ha più volte invitato i cittadini interessati a provvedere al suddetto rinnovo - e conseguente sostituzione con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) - al fine di evitare, soprattutto, problemi per trasporto aereo e viaggi all'estero.

Pertanto, per tutto il mese di marzo, l'Ufficio Carte d'Identità - sede centrale di via Garibaldi - accoglierà l'utenza nelle seguenti giornate:

- da lunedì a venerdì, ore 8.30 / 13:00

- lunedì, martedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Gli interessati al rinnovo della Carta d'Identità cartacea possono prenotare il proprio turno chiamando i numeri 0923993.335-290-247



