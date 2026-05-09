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» Dai Comuni
09/05/2026 18:16:00

Mazara, da Roma 5 milioni  per contrastare l'erosione della costa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/mazara-da-roma-5-milioni-per-contrastare-l-erosione-della-costa-450.jpg

"Il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno premiato la qualità progettuale e strategica del Comune di Mazara del Vallo decretando la concessione di due finanziamenti per un totale di 5milioni di euro che ci consentiranno di mettere in sicurezza, prevenire il rischio idrogeologico e contrastare il fenomeno dell'erosione costiera sia del lungomare Fata Morgana sia dei lungomare Hopps e San Vito. Un grande risultato strategico che si traduce ora in atti concreti".


Lo rende noto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci a seguito del decreto con cui il Ministero dell'Interno ha ammesso a finanziamento:


-con un contributo di 2milioni 500mila il progetto "Interventi per messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza del rischio idrogeologico e di erosione costiera del lungomare G. Hopps e San Vito";

-con un contributo di 2milioni 500mila il progetto "Interventi per messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza del rischio idrogeologico e di erosione costiera del lungomare Fata Morgana" per il quale è inoltre prevista una quota di 200mila euro di co-finanziamento comunale per un investimento complessivo di 2milioni 700mila euro.


Cronoprogramma. Nel decreto sono anche indicati i tempi delle procedure: l'aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro 18 mesi mentre la conclusione dei lavori dovrà avvenire entro i successivi 24 mesi dall'aggiudicazione.


Gruppo di progettazione: con determinazione del dirigente tecnico ing. Basilio Sanseverino il dipendente comunale geometra Mario D'Agati è stato confermato responsabile unico del progetto e dei lavori. In virtù della convenzione in atto con il Comune, per il Provveditorato Opere Pubbliche Sicilia Calabria l'ing. Giuseppe Scorsone è progettista e coordinatore della sicurezza, l'ing. Lucio Mangialino ed i geometri Francesco Daidone e Mario Lanzo sono progettisti.

 



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