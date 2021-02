San Valentino in versi. Le poesie d'amore di Ghiannis Ritsos

14/02/2021 06:00:00

San Valentino in versi.

Vogliamo celebrare la giornata di San Valentino donando ai nostri lettori alcuni versi del poeta greco Ghiannis Ritsos.

Ritsos è stato uno dei maggiori poeti europei del Novecento e in tutte le sue raccolte poetiche ha declinato il tema dell’amore e dell’eros.

I suoi versi, in questo caso, si distinguono per tre elementi: rapidità, icasticità e paradosso. Sono versi brevi e rapidi, ma presentano immagini così assurde ed efficaci, che risulta impossibile dimenticarle. E soprattutto non farle proprie.

Recentemente è stato ripubblicato Erotica (Crocetti Editore), tradotto da Nicola Crocetti, in cui molte delle sue poesie d’amore sono state raccolte.

Le mie labbra

percorrono il tuo orecchio.

Così minuto e tenero

come può contenere

tutta la musica?

*

Tutta notte

Il tuo nome

Mi cinguetta in bocca,

mi beve la saliva,

mi beve.

Il tuo nome.

*

Ti alzai sulle mie mani

e spiccai il volo.

*

Le mie mani ti ricordano

più profondamente della memoria.