18 ministri al Nord. Zero alla Sicilia 

14/02/2021 09:09:00

Il paese di Trichiana, in provincia di Belluno, ha meno di cinquemila abitanti. Ma può contare su ben due ministri del neo governo Draghi: D'Incà e Franco, il nuovo ministro dell'Economia. Lo racconta il Corriere della Sera, oggi (qui a fianco vedete l'articolo).

Insomma, un paesino ha ben due ministri in più della Siclia, che è ferma a quota zero. Come a zero è pure ferma la Calabria. E sono 4, in totale, i ministri meridionali.

Uno dei tanti indizi di "squilibrio territoriale" già segnalati ieri da Tp24. Tutte le Regioni del Nord mettono insieme 18 ministri. E anche se da più parti si rassicura che "non ci saranno squilibri", è difficile essere ottimisti. Anche perchè il tema sembra interessare poco ai partiti della nuova maggioranza, Pd, Cinque Stelle, Forza Italia, Lega, Leu, interessati più a spartirsi i posti di seconda fila tra viceministri e sottosegretari che a porre sin da subito la questione meridionale in agenda. Magari al prossimo consiglio dei ministri. A Trichiana.