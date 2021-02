Trapani, chiesta la concessione del Bastione dell'Impossibile

15/02/2021 07:10:00

Rinnovata la richiesta di concessione gratuita del Bastione dell’Impossibile da parte dell’Amministrazione Tranchida.

L’ha firmata il Sindaco di Trapani inviando una specifica nota alla Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio, comunicando anche la disponibilità del Luglio Musicale, Biblioteca Fardelliana e Trapani Servizi nella qualità di enti partecipati del Comune. Enti che contribuiranno, in house, all’attuazione di attività artistiche e culturali oggetto del dossier di candidatura tra le 10 finaliste a Capitale Italiana della Cultura 2022 nonché, in parte per i necessari lavori di manutenzione.



La manutenzione straordinaria ai servizi ed immobili invece viene preventivata in € 203.458,00 circa, a valere sul bilancio comunale 2021.

Nel rispetto dei vincoli e tutele dei luoghi, la destinazione d’uso programmata dell’A.C. Tranchida consta, in buona sostanza, nella realizzazione immateriale di un ATELIER dell’Arte e della Cultura e dunque di un centro ricreativo/culturale gestito in house e/o per il tramite delle partecipate.

“Se tutto andrà in porto come auspichiamo – dichiara il Sindaco Tranchida – la città, dopo tanti anni di abbandono, ritornerà ad usufruire di una location di notevole spessore storico-culturale permettendo ai trapanesi, tra l’altro, di affacciarsi dalla balconata del Bastione per ammirare il magnifico panorama verso la zona portuale e le Isole Egadi. Andiamo avanti verso la rinascita di Trapani. E questo è un altro obiettivo da raggiungere”.

Approvato il regolamento della Commissione Pari Opportunità

Approvato ieri dalla Giunta Comunale, previo approfondito confronto con le Consigliere e i loro Colleghi della maggioranza consiliare, il testo del Regolamento COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE (opportunità alla pari per le politiche di genere e i diritti civili) TRAPANI E’ DONNA che verrà proposto al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

Il nuovo Regolamento allarga l'impegno della Commissione prevedendo nuove funzioni e stabilendo fra gli obiettivi la redazione del bilancio di genere.

“Guardiamo ad una composizione allargata e plurale -dichiara il Sindaco Tranchida- nell'ottica della maggiore partecipazione di donne e uomini, associazioni del terzo settore e rappresentanti delle diversità culturali presenti in città, e organismi del mondo del lavoro e dell'istruzione, centri antiviolenza nonché i componenti delle consulte dei quartieri e delle frazioni (anch'esse di nuova istituzione) che potranno contribuire ad elaborare proposte ed agire come organo consultivo per l'amministrazione comunale nelle politiche di genere. La finalità -in linea con i principi costituzionali- è certamente quella di rimuovere gli ostacoli che costituiscono causa di discriminazione offrendo 'opportunità alla pari' per le politiche di genere e i diritti civili".

"Il nuovo Regolamento, aggiunge l'assessora Patti, consentirà di affrontare le emergenze relative alla situazione delle disparità di genere e alle gravi situazioni della condizione femminile acuitesi con la pandemia da virus Covid-19".

Tablet e app contro la povertà educativa da coronavirus

Alla presenza dei Sindaci di Trapani ed Erice e dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Pertini, Ciaccio Montalto, Marconi e Mazzini, nonché di una rappresentanza degli studenti, sono stati consegnati, su iniziativa della Fondazione Sicilia, una serie di tablet in favore di alunni in situazione di disagio.

Il progetto denominato “Fondazione Sicilia PER la Scuola” è stato pensato per contrastare la povertà educativa minorile, in un contesto che l'emergenza pandemica ha notevolmente aggravato.

Per la Fondazione, in qualità di componente del Consiglio Superiore, presente il Dott. Giuseppe Butera che ha ricevuto i ringraziamenti della Sindaca Toscano e del collega Tranchida.

La Fondazione Sicilia ha stanziato 100 mila euro, per l'acquisto di 600 tablet. Di questi 52 sono stati destinati a studenti di Trapani ed Erice.

Nata nel dicembre del 1991, la Fondazione Banco di Sicilia (oggi Fondazione Sicilia), si pone come scopo prioritario quello di favorire la crescita sociale, culturale ed economica della Sicilia.