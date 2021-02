La qualifica dei militari ai posti di blocco. Il chiarimento dalla Questura di Trapani 

15/02/2021 10:53:00

Qualche giorno fa su Tp24 abbiamo pubblicato una segnalazione, proveniente da Mazara del Vallo, su un posto di blocco, per i controlli per il rispetto delle normative anti - Covid, con un'auto della polizia non riconoscibile e con i militari che addirittura chiedevano agli automobilisti fermati l'esibizione dei documenti.

Si tratta di due problemi non di poco conto, dato che la legge prevede che i mezzi della polizia, come dei carabinieri e delle forze dell'ordine più in generale, devono essere sempre riconoscibili. Così come c'è un orientamento nella dottrina a non considerare i militari come "pubblici ufficiali" con la potestà pertanto di chiedere i documenti ai cittadini. Il loro compito, ai posti di blocco, è di mero ausilio e di controllo generale dell'area.

La nostra redazione è stata informalmente contattata dalla Questura di Trapani. Circa l'auto in "borghese" utilizzata, si è trattato, ci dicono, di un episodio occasionale, dovuto al fatto che in quel momento non c'era nessuna volante disponibile per effettuare il servizio. Circa invece il ruolo dei militari, questi hanno una qualifica, quando sono impegnati nei posti di blocco, di "agenti di pubblica sicurezza".