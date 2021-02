Il Pd di Paceco: "Il sindaco ha dimenticato le frazioni"

16/02/2021 02:00:00

"Le frazioni non possono essere solo un argomento elettorale, abbiamo già visto cosa è successo a Trapani dopo anni di indifferenza.

Ho svolto un sopralluogo a Dattilo - dichiara Alessandro Esposito dirigente provinciale del Pd ed esponente di Base Riformista - e mi sono reso conto di quanto sia pericolosa la condizione delle strade che si aggrava a causa delle ingenti perdite di acqua che danneggiano anche i terreni agricoli".

"Un problema noto al Sindaco che ha vinto le elezioni soprattutto grazie al sostegno di Dattilo e di cui non si è mai fatto carico. È necessario un intervento urgente per assicurare la sicurezza delle strade e permettere ai cittadini che vivono a Dattilo soprana, che è il borgo storico del paese, di potersi muovere in sicurezza, tutelando soprattutto i cittadini che hanno problemi di disabilità" continua l'esponente del Pd.

"La situazione di pericolo e la difficoltà per i cittadini per raggiungere il borgo non è accettabile e mette a rischio tutti coloro che per necessità utilizzano queste "strade" quotidianamente. Non esistono cittadini di rango inferiore, il Sindaco intervenga urgentemente per garantire i livelli minimi di sicurezza e programmi un intervento per risolvere definitivamente il problema" conclude Esposito.