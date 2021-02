Marsala: è morto Giuseppe Pucci, archeologo di fama 

17/02/2021 06:51:00

E' scomparso improvvisamente per un infarto Giuseppe Pucci. Archeologo di fama, era nato a Marsala nel 1948, ed era molto legato alla città lilibetana. Viveva a Grosseto.

Pino Pucci è stato professore ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana nell’Università di Siena. Uno dei suoi interessi più costanti è stato il rapporto tra la tradizione classica e la cultura moderna, esplorato da diverse angolazioni (letteratura, arti visive, cinema, teoria estetica).

È stato Visiting Professor in numerose università europee e americane, Getty Scholar presso il Getty Center for the History of Art and the Humanities, Fellow del Center for Advanced Study in the Visual Arts. E' stato anche co-fondatore e membro dell’associazione internazionale Antropologia e Mondo Antico, membro della Società Italiana di Estetica, co-fondatore e membro dell’associazione internazionale Warburg-Italia, consigliere scientifico del Museo Laboratorio di Arte Contemporanea di Roma, socio ad honorem del Centro Internazionale di Studi di Estetica, socio corrispondente dell’Istituto Archeologico Germanico.

Ha pubblicato, tra l'altro, Il passato prossimo. La scienza dell'antichità alle origini della cultura moderna (1993), e ha curato La Pinacoteca di Filostrato Maggiore (2010). Per Einaudi ha pubblicato, con Maurizio Bettini, Il mito di Medea (2017).

Qui una sua originale conferenza di due anni fa, su come vengono rappresentati gli Etruschi nei fumetti.