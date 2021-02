Gli anziani e il vaccino. Dove si fa? A Favignana ... 

17/02/2021 15:00:00

E' davvero incredibile, segno dell'orginale burocrazia dell'Asp, quanto sta avvenendo a molti anziani over 80 che vogliono vaccinarsi. Ebbene, il sistema assegna loro una data, per la prima dose, e una sede dove recarsi. Marsala? Trapani? No ... Favignana. Diverse segnalazioni sono arrivate alla redazione di Tp24 e anche al Comune di Marsala che ha chiesto chiarimenti all'Asp di Trapani.

Sono decine le segnalazioni di soggetti anziani ultraottantenni o dei loro familiari che lamentano il fatto che effettuando la prenotazione per il vaccino anti covid-19 hanno avuto assegnata dalla piattaforma di gestione la sede di Favignana.

Ma perchè accade tutto questo? E' semplice. Il sistema assegna ai richiedenti automaticamente una sede, scegliendo quella più vicina e con più disponibilità. Favignana, come Pantelleria, è tra le sedi per la somministrazione del vaccino (insieme ad Alcamo, Mazara, Castelvetrano, Trapani, Marsala). Chi si prenota ora, con un po' di ritardo rispetto ai primissimi, viene assegnato a Favignana, perchè è la sede più vicina a Trapani e Marsala, e ha più scorte, dato che la popolazione ufficialmente residente sull'isola, d'inverno è minore...