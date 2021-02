Il video della rissa in strada ad Erice

19/02/2021 11:46:00

Un farwest in strada, ieri sera, in via Cesarò, nel quartiere Casa Santa di Erice. Urla, spintoni, un giovane rimasto ferito e portato al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. La polizia ha denunciato tre persone protagoniste della rissa di ieri sera.

In strada una vera e propria gazzarra con urla e caos, e non è stato facile per gli agenti della Polizia riportare la calma. Sono stati aiutati anche dai militari dell'esercito. Ecco il video della lite scoppiata in strada, proprio davanti all'istituto "Sciascia".