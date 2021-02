Trapani, due minorenni arrestati per rapina alla Lidl

20/02/2021 12:11:00

Due minorenni sono stati arrestati a Trapani per una rapina al supermercato Lidl. I due, mercoledì scorso, dopo essersi impossessati di diversi prodotti alimentari, mentre cercavano di allontanarsi, scavalcando le casse a simulare un'uscita senza acquisti, sono stati bloccati da un carabiniere fuori servizio che si è accorto di quanto stava accadendo.

A quel punto è intervenuta anche la guardia giurata del supermercato e un'altra pattuglia dei carabinieri chiamati dal collega. Al controllo del militare e del vigilante, i due hanno reagito con calci e pugni cercando di divincolarsi.

Ne è scaturita una colluttazione durata pochi attimi e terminata con l’intervento dei carabinieri sopraggiunti i quali, dopo aver tratto in arresto i due minorenni, espletate le formalità procedurali, li traducevano presso il centro di prima accoglienza di Palermo, come disposto dall’A.G. competente. Nella giornata di ieri presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo venivano convalidati gli arresti e disposto il collocamento in una comunità di recupero.