MARSALA GYM LAB podio alla prima di Campionato Gold L3

22/02/2021 20:21:00

È cominciato sabato 20 febbraio il Campionato Regionale di ginnastica artistica destinato alle ginnaste del settore Gold di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

Nella Scuola dello Sport di Ragusa, circa 25 ginnaste hanno dato inizio ad un nuovo anno sportivo, suddivise per fasce di età nelle categorie dalla L1 alla L4, hanno disputato la prima delle tre prove previste dal calendario federale.

La Asd Marsala Gym Lab, guidata dalla Tecnica Federale Gilda Tortorici, presente con la già due volte podio Italiano 2019 nella categoria L1 e nel 2020 nella categoria L2, Serena Catania (2010), conquista il secondo piazzamento (punti 87.617) alle spalle di Eleonora Calaciura della Fides di Palermo (punti 87.833) e seguita da Azzurra Nicosia della Ionica Gym di Catania (punti 80.867).

“Dopo un anno lungo e difficile, iniziare così non può che essere una boccata d’aria fresca. Abbiamo fatto il nostro e nonostante gli errori, che sono sempre da tenere in conto, direi che la prima prova è andata piuttosto bene. Serena è stata superlativa, come sempre! Non potrei che essere orgogliosa dell’importante lavoro che svolge costantemente in palestra e delle eccellenti prestazioni di gara” queste le parole dell’allenatrice a fine gara.