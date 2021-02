"L'orologio di Palazzo Cavarretta è fermo da tempo ..." 

22/02/2021 15:59:00

Gentile redazione di Tp24,

preciso che sono un Trapanese che ama Trapani e non sono il tipo che critica le persone che ci amministrano.



Oggi pero', dopo quasi un anno (forse qualche mese in piu') non ce la faccio piu' a tenermi dentro un rimprovero.



Non credo di essere il solo ad essersi accorto che l'orologio ed il calendario che insistono sulla facciata (bellissima) di Palazzo Cavarretta sono fermi da tempo immemorabile.



Ricordo che il suddetto palazzo e' sede del Consiglio Comunale e sono sicuro che, anche i Consiglieri Comunali, presentandosi alle sedute consiliari (magari nel tardo pomeriggio) abbiano, talvolta, controllato se fossero puntuali per scoprire che, invece, era ora di pranzo (l'orologio, come da foto allegata segna le 1 e 8 minuti) ma, ancor piu' straniti saranno rimasti per aver scoperto di aver sbagliato, addirittura giorno - il calendario, infatti, segna il giorno 1.



Mi auguro che questa mi segnalazione serva, a chi ancora non se ne fosse accorto, a scoprire che l'orologio e' FERMO e chi di dovere si premuri di farlo aggiustare.



Vi ringrazio per lo spazio che mi vorrete accordare e porgo distinti saluti,



Giovanni