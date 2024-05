Marsala, al buio il quartiere Amabilina e da un anno una strada in contrada Berbarello

19/05/2024 17:30:00

Marsala continua ad avere grossi problemi con l'illuminazione pubblica. Nel 2024, vi sono ancora, purtroppo, delle aree della città dove la luce manca per settimane, mesi o addirittura anni. E' il caso della strada di contrada Berbarello che congiunge la via Bue Morto.

Qui ci dicono alcuni abitanti della strada, l'illuminazione (prima foto) c'è solo per una decina di minuti ogni sera, poi i lampioni si spengono e resta tutto al buio per tutta la notte. Questo avviene da circa un anno e nonostane le segnalazioni dei cittadini il problema non si risolve.

Da qualche giorno è al buio buona parte del quartiere Amabilina. Alcune zone sono accese, altre, invece no e gli abitanti parcheggiano l'auto al buio e rientrano nelle loro case nell'oscurità, con non poca preoccupazione.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it