C'è la conferma, quattro casi di variante inglese al Civico di Palermo

22/02/2021 17:34:00

C'era il sospetto che potesse trattarsi di variante inglese del Coronavirus e questa mattina è arrivata la conferma di quattro casi all'ospedale Civico di Palermo nel reparto di Medicina d'Urgenza.

La conferma arriva dal laboratorio dell'Istituto d'Igiene del Policlinico di Palermo ed è stata comunicata con una nota del Civico: “Le analisi di sequenziamento del genoma virale effettuate presso il laboratorio dell’Istituto d’Igiene del Policlinico di Palermo – si legge in una nota dell’ospedale – hanno evidenziato che i quattro casi di positività riscontrati nei giorni scorsi presso la U.O. di Medicina d’Urgenza del P,O, Civico sono da attribuire alla variante virale B.1.1.7 meglio nota come variante inglese. Questa notizia, tutt’altro che inaspettata, piuttosto che ingenerare facili allarmismi, deve prospettare una serena e consapevole percezione che la battaglia contro il Coronavirius non solo non è vinta ma bisogna tenere alta la soglia di attenzione rispetto ai connessi rischi di contagio avvalendosi degli ormai arcinoti presidi e procedure di protezione individuale e collettiva. In particolare, al fine di evitare contagi nosocomiali questa Azienda, manterrà lo scrupoloso approccio cronologico nel governare gli intervalli tra i test di laboratorio a cui si sottopone, con sensibile spirito di coscienza del ruolo, tutto il personale sanitario impegnato nell’assistenza e serrerà la sorveglianza sulle procedure di accettazione della casistica in ingresso”.

La variante è un virus che è mutato e in questo caso è più contagioso. "Rientra nell'evoluzione naturale degli organismi, alcune di queste varianti si perdono, altre più forti resistono. Quella inglese è più contagiosa, non credo più letale - afferma l'infettivologo Antonio Cascio -. Ma più infezioni vuol dire più pazienti, più affollamento negli ospedali e più vittime, purtroppo. Non siamo alla fine del tunnel”.