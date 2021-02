Aggiornamento Coronavirus: 811 i contagi. Trapani 185, Castelvetrano 130, Marsala 128

22/02/2021 18:02:00

Sono 811 gli attuali contagiati dal Covid-19 in provincia di Trapani. C’è stato ancora un confortante calo dei positivi, secondo i dati di oggi, lunedì 22 febbraio 2021. Venerdì scorso, giorno dell’ultimo rilevamento erano 1050. Si registra un nuovo decesso che porta il totale a 225 dall'inizio della pandemia. E in provincia di Trapani aumenta considerevolmente il numero dei guariti, sono 9632 ad oggi, venerdì erano 9362.

Diminuiscono ancora i ricoverati. In totale sono 46 i pazienti negli ospedali della provincia e di questi, 4 in terapia intensiva e 42 nei reparti ordinari. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 138 mentre i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 118. Tra le città con più contagi, Trapani ha 185 positivi (venerdì erano 215), segue Castelvetrano con 130 (venerdì 208), Marsala con 128 (.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 76, Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 2; Campobello di Mazara 71 (109); Castellammare del Golfo 5, Castelvetrano 130 (venerdì 208); Custonaci 28; Erice 65; Favignana 1; Gibellina 1; Marsala 128 (venerdì 150); Mazara 59 (venerdì erano 93); Paceco 21; Pantelleria 1; Partanna 2; Petrosino 10; Poggioreale 2; Salaparuta 0; Salemi 0, San Vito Lo Capo 8; Santa Ninfa 4; Trapani 185 (215 il dato di venerdì); Valderice 9; Vita 3.