Alcamo, la polizia stradale sequestra un'auto "clonata" 

23/02/2021 19:29:00

La Polizia Stradale ha sequestrato, sulla SS 113, nei pressi del comune di Alcamo, un’autovettura clonata.

Gli agenti, facendo accertamenti sul veicolo, una FIAT 500L, si sono insospettiti su alcune anomalie, in particolare riferimento al numero di telaio dell’utilitaria in questione, tali da metterne in dubbio la regolarità dell'auto.

Gli ulteriori accertamenti tecnici, effettuati presso un’officina, hanno confermato i sospetti.

Infatti, il numero del motore impresso nel monoblocco del propulsore era diverso da quello indicato sulla carta di circolazione e la centralina dell’autovettura è risultata abbinata ad un veicolo Fiat 500L rubata.

I poliziotti hanno sequestrato l’autovettura al fine, anche, di poter effettuare ulteriori accertamenti riguardanti l’effettiva identità della stessa.