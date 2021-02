Castelvetrano, per Giuseppe Cimarosa 5 nomination all'oscar “Gala’ d’oro in Festival 

23/02/2021 17:00:00

Giuseppe Cimarosa, figlio del primo collaboratore di giustizia della famiglia mafiosa dei Messina Denaro, Lorenzo, morto qualche anno fa, è ormai da anni un affermato professionista e soprattutto un artista equestre. Dopo il lancio alla Fieracavalli Verona con la vittoria di Talenti&Cavalli, scelto tra i migliori artisti esordienti in Italia, da anni inoltre partecipa al Gala’ D’Oro di Fieracavalli, considerato uno degli spettacoli equestri piu’ importanti al mondo.

Quest’anno gli organizzatori celebrano 20 anni di successi con il “Gala’ d’oro in Festival “, con l'oscar rivolto a tutti gli artisti equestri che ne hanno fatto parte negli ultimi 20 anni .

Sono stati scelti 60 artisti equestri da tutto il mondo e sottoposti al voto del pubblico e di una giuria tecnica. Giuseppe Cimarosa si è imposto in ben 5 nomination, in diverse categorie.

Queste le nomination: miglior interprete maschile, drammaturgia singola, drammaturgia di gruppo, coreografia, costumi, saranno decise e comunicate dalla giuria tecnica a fine febbraio. Un ulteriore premio invece verrà deciso dal pubblico, che potrà votare le performance attraverso un like sul video direttamente su youtube, è possibibile farlo fino al 28 febbraio. Per sostenere Giuseppe si puoò fare cliccando sul seguente link e lasciando un like al video qui sotto: