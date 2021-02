Pierobon si è dimesso 

24/02/2021 10:05:00

Dopo lunghe settimane in cui la politica ha fatto di tutto a discapito della competenza ecco che pochi minuti fa l'assessore regionale Alberto Pierobon ha rassegnato le sue dimissioni, la delega era quella ai rifiuti, nelle mani del presidente della Regione Nello Musumeci.

Pierobon è entrato in giunta come tecnico, seppure in quota UDC, ha messo mani portandola a termine la riforma sui rifiuti e tentato anche di segmentare un settore a rischio altissimo di infiltrazioni.

L'assessore lascia senza remore ma sottolineando che non è stato lui a volersene andare ma una decisione di Musumeci per fare spazio ad una donna in giunta, la figura indicata è quella della messinese Daniela Baglieri, professoressa e già presidente della Sac di Catania.

Pierobon ha trovato difesa nel suo operato unicamente dalla parlamentare, capogruppo dell' UDC, Eleonora Lo Curto. Adesso si cambia volto, le deleghe dovrebbero essere sempre le stesse e la Bagliere dovrebbe in fretta far approdare le riforme che Pierobon ha lasciato sul tavolo, ovvero lasciare a chi verrà nel 2022 l'incombenza.

La Baglieri è stata indicata dall'UDC ma pare abbia avuto come sponsor anche Beppe Picciolo, Edj Tamajo, Nicola D'Agostino, questi ultimi due in uscita da Italia Viva.