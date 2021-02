L'orologio di Palazzo Cavarretta ancora fermo per colpa... dei piccioni

25/02/2021 07:00:00

L'orologio di Palazzo Cavarretta fermo per colpa della cacca dei piccioni. Proprio così.

A Trapani l'orologio del palazzo che ospita il Consiglio Comunale è fermo da diverso tempo, come ci ha segnalato un lettore qualche giorno fa.

Adesso è proprio il presidente del consiglio comunale, Peppe Guaiana, a spiegare come mai non si sia potuto riparare l'orologio.



"Sono consapevole che il problema di Palazzo Cavarretta persiste da tempo e mi preme rappresentare che allo stato attuale risulta impraticabile

l’accesso al tecnico manutentore viste le condizioni igieniche dei locali dovute allo stazionamento di piccioni che trovano rifugio all’interno della Torre accedendo attraverso una piccola breccia sul muro".

Guaiana informa che è stato predisposto sopralluogo per incaricare, nei modi previsti dalla legge, una ditta specializzata per la rimozione del guano (in quanto rifiuto speciale)".

Solo dopo si potrà ripristinare la funzionalità dell'orologio.