Aeroporto di Birgi, presentate otto nuove rotte con Forlì, Grecia, Polonia e Romania

26/02/2021 13:26:00

Sono otto in totale le nuove rotte per la summer 2021 presentate questa mattina all'aeroporto "Vincenzo Florio" di Birgi e operate dalla compagnia greca Lumiwings. Alla conferenza hanno preso parte il presidente di Airgest Salvatore Ombra, il responsabile della comunicazione della compagnia Michele Manzi e la responsabile commerciale Chiara Rebughini in collegamento online.

A partire dal 28 marzo, restrizioni Covid permettendo, ci sarà il volo giornaliero da lunedì alla domenica, tranne il mercoledì, per Forlì. Dalla prima settimana di giugno e fino alla fine di settembre ci saranno poi i voli diretti con le isole greche Rodi (martedì e sabato), Santorini (martedì e sabato) ed Heraklion (mercoledì).

Le rotte poi si incrementeranno con le due nuove destinazioni verso la Polonia, Katowice (lunedì e venerdì) e Lodz (martedì e sabato), e altre due destinazioni in Romania con gli aeroporti di Arad (lunedì e venerdì) e Craiova (lunedì e venerdì). L'aeromobile utilizzato sarà un Boeing 737 da 139 posti.

Per quel che riguarda i collegamenti con la Polonia e la Romania, questi verranno effettuati con lo scalo sui Forlì. Tre le tipologie di tariffe proposte: Light, Classic, Flex. C'è al momento una tariffa promo verso l'Italia di 35 euro a tratta, 38 euro verso la Grecia sempre a tratta e 45 euro verso l'est Europa. Queste tariffe promo comunica la Lumiwings su molte tratte sono già andate esaurite. Qui l'intervista con il presidente di Airgest Ombra e il direttore Michele Bufo: