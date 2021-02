Sicilia, nomina di Baglieri. Reazioni e commenti

26/02/2021 15:00:00

“Sono davvero onorata di essere stata designata per questa nuova sfida. Mi spenderò al meglio delle mie possibilità per portare avanti quanto fatto finora dal mio predecessore e, al contempo, darò il mio contributo per favorire le condizioni per uno sviluppo della Sicilia sostenibile e inclusiva, che crei opportunità per i giovani. Desidero pertanto ringraziare il Presidente Musumeci per la fiducia e per avermi accolta nella squadra di Governo. Ringrazio ancora l’onorevole Terrana, segretario regionale dell'Udc, tutto il gruppo parlamentare ed il presidente nazionale del partito Antonio De Poli che mi hanno offerto l'opportunità di rappresentare l’Udc nel Governo Musumeci” così il neo assessore all'Energia e rifiuti Daniela Baglieri.

Diverse le reazioni e i commenti alla nomina di Daniela Baglieri nuovo membro della giunta Musumeci.



Soddisfazione per la nomina della docente dell’ateneo messinese è stata espressa anche dal segretario regionale dello scudocrociato Decio Terrana: “quello della professoressa Baglieri è un profilo di altissimo livello espresso unanimemente dall’Udc nazionale e regionale e dal nostro gruppo parlamentare all’Ars. Sono certo che con i nostri assessori Turano e Baglieri saremo determinanti per sostenere il buon governo della giunta guidata da Nello Musumeci”.

Esprime felicità per la nomina anche il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc, il siciliano Gero Palermo.

“Siamo felici ed orgogliosi di poter essere rappresentati al Governo Regionale da una figura di così grande spessore – trasmette l’ing. Gero Palermo – Da tempo sosteniamo che tutti i ruoli di Governo, dalle amministrazioni locali al Governo Nazionale, debbano essere ricoperti da personalità di grande competenza e professionalità. Buon Lavoro a nome di tutto il Partito Nazionale”.

Siciliane, "non bastano le quote rosa servono strumenti per rappresentanza delle donne nei luoghi decisionali"

"Lo abbiamo detto e continueremo a ribadirlo: non basta una sola nomina, non bastano le quote rosa, vogliamo strumenti e azioni che allarghino concretamente la rappresentanza delle donne nei luoghi decisionali, come la doppia preferenza di genere, l'ennesima questione su cui la Regione Siciliana è in ritardo". Lo scrivono in una nota le donne Siciliane a seguito della nomina dell'assessora in giunta regionale. "Sappiamo che all’ARS ci sono sensibilità adatte a cogliere il senso della nostra richiesta e a loro rivolgiamo nuovamente il nostro appello affinché, stavolta, questo risultato possa essere definitivamente portato a casa.

La Sicilia - concludono - è ancora molto indietro rispetto a tante altre regioni d’Italia. È necessario cambiare il modo di concepire la politica, pensata, declinata e agita tutta al maschile, perché lo sguardo delle donne è fondamentale per trattare i temi dell'occupazione femminile, dei servizi e delle infrastrutture sociali, ritardi di cui a pagare il prezzo è l'intera regione. Cogliamo l'occasione per fare i nostri migliori auguri di buon lavoro alla neo assessora, professoressa Daniela Baglieri".