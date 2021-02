Presto in Italia il vaccino della svolta. Ecco perché

28/02/2021 14:08:00

Tra un mese la lotta al coronavirus in Italia potrebbe essere ad una svolta positiva (sempre se non ci confondiamo nell'organizzare le somministrazioni ...). E' infatti arrivato l'ok negli Stati Uniti al vaccino di Johnson & Johnson, che è molto atteso, per due motivi: non ha bisogno di richiamo, e si conserva facilmente in frigo. L'approvazione in Europa è attesa a metà Marzo. E sarà la svolta, come dicono gli esperti.

Secondo un’analisi diffusa il 24 febbraio dalla FDA – che aveva confermato i buoni riscontri che il vaccino aveva già fatto rilevare nei mesi scorsi – il vaccino di Johnson & Johnson fornisce una buona protezione contro le forme più gravi di COVID-19, riducendo il rischio di ricovero in ospedale e di morte a causa delle complicazioni dovute dalla malattia. Il vaccino sembra anche ridurre la diffusione del coronavirus da parte di chi è vaccinato, ma i dati su questo aspetto sono ancora preliminari.